Петербургский филиал пансиона для девочек получит новые здания и парк

Для воспитанниц петербургского филиала пансиона министерства обороны РФ построят новый досуговый центр. Вторая очередь образовательного комплекса разместится на Безымянном полуострове, будет связана с основным корпусом крытым мостом, а включать будет даже театр и парк.

Концепцию проекта представили на первом заседании Попечительского совета филиала, которое прошло под председательством главы Совета Федерации Валентины Матвиенко. В трехэтажном корпусе планируется разместить фехтовальный зал, крытый стадион длиной 200 метров и с трибунами на 700 зрителей, пневматический тир и зал для керлинга, а также музыкальную школу с камерным залом и четыре танцевальных класса. По многочисленным просьбам родителей воспитанниц, которые сейчас учатся в пансионе, на полуострове будет разбит парк, а завершит композицию отдельно стоящее здание театра и плавучая сцена. Как отметила руководитель Департамента строительства Минобороны Марина Балакирева, представляя проект, комплекс общей площадью боле четырех гектаров олицетворяет "возрождение исторического смысла Смольного института благородных девиц".

- Когда я была губернатором Петербурга, то мечтала, чтобы Бычий остров и Безымянный полуостров обрели достойный вид, но тогда инвесторов не нашлось, - вспомнила Валентина Матвиенко - Сегодня радуется душа и глаз, что это необихоженное место становится таким прекрасным.

Говоря об уникальности задуманного проекта, председатель Попечительского совета также предложила подобрать Безымянному более благозвучное название. Возможно, через проведение конкурса с участием и воспитанниц пансиона, и петербуржцев. А также отметила, что в реализации проекта потребуется помощь города. Например, до сих пор не решена проблема транспортной доступности пансиона - неподалеку от него находятся сразу три станции метро, но добраться от каждой можно только пешком. Губернатор Северной столицы Александр Беглов, который тоже входит в попечительский совет, рассказал, что проблема будет решена к июлю. Маршрут №25А уже разработан, однако на его согласование требуется время.

- Я обещал, что в пансионе будет работать музыкальная школа, и сейчас сюда уже приходят преподаватели, - добавил он. - Кроме того, город выделил 5,4 миллиона на закупку музыкальных инструментов, они появятся летом.

Принять участие в жизни пансиона пообещали и другие члены совета. Например, дирижер и художественный руководитель Санкт-Петербургского государственного театра "Мюзик-Холл" Фабио Мастранжело пообещал подготовить с воспитанницами музыкальный проект, который будет представлен на Санкт-Петербургском международном культурном форуме. А директор Русского музея Владимир Гусев готов не только обеспечивать девочек билетами, но и открыть на базе пансиона электронный филиал музея.

Кстати, в планах министерства обороны - придать петербургскому филиалу пансиона статус самостоятельного образовательного учреждения. Как пояснила заместитель министра обороны Татьяна Шевцова, которая курирует деятельность всех пансионов, подчиненный статус был нужен для того, чтобы наиболее полно перенести традиции и принципы обучения девочек из столицы, где пансион создан более 10 лет назад. После того, как петербургское отделение встанет на ноги, оно станет самостоятельным юридическим лицом. А к следующему заседанию попечительского совета Валентина Матвиенко поручила подготовить концепцию будущего театра и согласовать ее с городом.