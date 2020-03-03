Под Калининградом обезвредили стокилограммовую авиабомбу

Авиабомба времен Великой Отечественной войны была обнаружена и вывезена для уничтожения в Калининградской области. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Опасную находку обнаружили на главной базе Балтийского флота - городе Балтийске. Это оказалась стокилограммовая авиабомба ФАБ-100 советского производства, сообщает ТАСС. Второго марта ее вывезли на полигон для полного уничтожения.

Бомбу нашли недалеко от центра города, в лесополосе в районе Гвардейского бульвара. Как сообщили в администрации Балтийска, во время движения автоколонны с взрывоопасным предметом перекрывались Гвардейский бульвар и улица Егорова по направлению выезда из города.