В Эрмитаже пройдет фестиваль "Посвящение Маэстро"

Главный художественный музей России в марте приглашает петербуржцев и гостей города на XIV Международный фестиваль "Посвящение Маэстро", концерты которого пройдут не только в самом Эрмитаже, но и на самых престижных площадках культурной столицы.

Председателем художественного совета и оргкомитета фестиваля является директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. К участию в музыкальном смотре приглашены как уже признанные музыканты, так и только начинающие свою профессиональную карьеру.

Фестивальная программа начнется 6 марта гала-концертом в Филармонии джазовой музыки. Ансамбль одного из ведущих джазовых гитаристов России Гасана Багирова исполнит джазовые стандарты, босса-нову, фьюжн и оригинальные композиции. 8 марта в Санкт-Петербургском театре Музыкальной комедии состоится спектакль-концерт "Легар-гала", посвященный 150-летию композитора. В этот вечер здесь прозвучат не только хиты австро-венгерского композитора, но арии, куплеты и дуэты из менее известных его оперетт: "Венские женщины", "Ева", "Танец стрекоз", "Кло-Кло" и других.

12 марта фестиваль продолжит вечер органной музыки в Академической капелле, в котором примет участие всемирно известный органист из Франции Гийом Марионно. А 14 марта в рамках специальной программы фестиваля в Большом итальянском просвете Нового Эрмитажа пройдет гала-концерт солистов Мариинского театра Ольги Пудовой, Ирины Шишковой и Романа Арндта. Их выступление будет сопровождать Государственный симфонический оркестр Ленинградской области "Таврический", место за дирижерским пультом займет Михаил Голиков.