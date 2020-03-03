В Калининграде будут судить банду "черных риелторов"

В Калининграде в суд передано уголовное дело по обвинению в серии мошенничеств семерых "черных риелторов", которые разработали схему получения займов под залог чужой элитной недвижимости.

Деятельность банды полиция пресекла в конце 2018 года. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, организатором был 37-летний житель Калининграда. Он поручил своему знакомому найти дорогостоящую квартиру, сдающуюся внаем, и чтобы ее хозяева проживали в другом регионе страны.

Такая квартира, стоящая свыше 11 миллионов рублей, нашлась в престижном районе Калининграда. Нашлась и фальшивая нанимательница жилья - на эту роль подыскали 32-летнюю калининградку.

Используя поддельные документы, она представилась в риелторской фирме супругой успешного бизнесмена и заключила договор найма на дорогую квартиру на длительный срок. При этом ей удалось получить копии свидетельства о собственности и паспорта хозяйки квартиры.

Затем мошенники нашли заимодавца в Новосибирске, который согласился выдать многомиллионный кредит под залог калининградской квартиры. На роль ее хозяйки пригласили гастролершу из Краснодарского края.

58-летняя женщина - ровесница настоящей владелицы квартиры, была похожа на нее и внешне, двойника подобрали специально, чтобы не вызывать подозрений у соседей по дому. Ее загримировали и предъявили кредитору, который прилетел в Калининград, чтобы проверить законность сделки.

Женщина озвучила легенду, что берет деньги в долг для сына, который развивает бизнес, и возврат в срок гарантирован. Кредитора удалось убедить дать 4,3 миллиона рублей, подельники открыли счет в банке и стали ждать перевода денег. Поддельный комплект документов для банка был искусно изготовлен соучастником организатора, личность которого держалась в тайне от остальных.

Сотрудники управления уголовного розыска задержали злоумышленников по местам их проживания и на съемных квартирах - организатора, его ближайшего помощника и троих соучастников в конце 2018 года, двоих оставшихся - в марте 2019-го. У них изъяты поддельные документы, средства для изменения внешности, мобильные телефоны с сим-картами, оформленными на подставных лиц. Поступившие на счет денежные средства были приобщены к материалам уголовного дела.

В ходе расследования выяснилось, что годом ранее эти люди провернули похожую аферу с поддельными документами и изменением внешности, но меньшего масштаба. Тогда они завладели квартирой калининградца, ведущего асоциальный образ жизни. Двое "актеров" переоформили квартиру, а затем продали без ведома законного владельца.

Обвиняемые признали вину и раскаялись в содеянном. На их имущество наложен арест, недвижимость будет возвращена законным владельцам. Уголовное дело по статье УК "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере", передано в суд.