Новости

Борцам с терроризмом дадут новые гарантии 14:52
Бизнесмена Валерия Израйлита перевели под домашний арест 14:52
Видео: водитель вслепую ведет перегруженное авто по оживленной трассе 14:51
На Урале уволенному за откровенные фото педагогу отказали в извинениях 14:50
Матч БК УНИКС в Кубке Европы пройдет без зрителей из-за коронавируса 14:48
В Чебоксарах 13-летняя девочка утонула в школьном бассейне 14:39
В британском парламенте нашли тайный ход и тайную комнату 14:34
Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам после ЧП в сауне 14:30
В Иране число заражений коронавирусом за сутки выросло на 835 человек 14:19
Общественный транспорт 8 марта будет бесплатным для жительниц Москвы и Подмосковья 14:18
Под Калининградом обезвредили стокилограммовую авиабомбу 14:15
В Кремле назвали однобокими обвинения независимой комиссии ООН по Сирии 14:13
Михаил Котюков назначен заместителем министра финансов 14:11
Под Витебском начались учения белорусского и британского спецназа 14:10
В Японии допустили возможность переноса Олимпиады из-за коронавируса 14:07
Рассекречен самый быстрый Porsche 911 14:04
Аппарат MRO заглянул внутрь обнаруженного на Марсе "туннеля" 13:59
В Иране у 23 депутатов парламента обнаружен коронавирус 13:56
Суд закрыл Burger King в центре Нижнего Новгорода из-за нарушений 13:55
В Шереметьево экстренно сел второй самолет за день 13:54
Косачев: "Сделка века" не учитывает законные интересы Палестины 13:52
В Госдуме предложили обнулить налог на радиоэлектронику 13:51
Данила Козловский выложил фото с новорожденной дочерью 13:46
Видео: На Ямале чиновники записали рэп про "народный" бюджет 13:45
В Калининграде будут судить банду "черных риелторов" 13:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
03.03.2020 13:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Калининграде будут судить банду "черных риелторов"

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

В Калининграде в суд передано уголовное дело по обвинению в серии мошенничеств семерых "черных риелторов", которые разработали схему получения займов под залог чужой элитной недвижимости.

Деятельность банды полиция пресекла в конце 2018 года. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, организатором был 37-летний житель Калининграда. Он поручил своему знакомому найти дорогостоящую квартиру, сдающуюся внаем, и чтобы ее хозяева проживали в другом регионе страны.

Фото: iStock
Мошенники украли миллиарды рублей с банковских счетов россиян

Такая квартира, стоящая свыше 11 миллионов рублей, нашлась в престижном районе Калининграда. Нашлась и фальшивая нанимательница жилья - на эту роль подыскали 32-летнюю калининградку.

Используя поддельные документы, она представилась в риелторской фирме супругой успешного бизнесмена и заключила договор найма на дорогую квартиру на длительный срок. При этом ей удалось получить копии свидетельства о собственности и паспорта хозяйки квартиры.

Затем мошенники нашли заимодавца в Новосибирске, который согласился выдать многомиллионный кредит под залог калининградской квартиры. На роль ее хозяйки пригласили гастролершу из Краснодарского края.

58-летняя женщина - ровесница настоящей владелицы квартиры, была похожа на нее и внешне, двойника подобрали специально, чтобы не вызывать подозрений у соседей по дому. Ее загримировали и предъявили кредитору, который прилетел в Калининград, чтобы проверить законность сделки.

Женщина озвучила легенду, что берет деньги в долг для сына, который развивает бизнес, и возврат в срок гарантирован. Кредитора удалось убедить дать 4,3 миллиона рублей, подельники открыли счет в банке и стали ждать перевода денег. Поддельный комплект документов для банка был искусно изготовлен соучастником организатора, личность которого держалась в тайне от остальных.

Сотрудники управления уголовного розыска задержали злоумышленников по местам их проживания и на съемных квартирах - организатора, его ближайшего помощника и троих соучастников в конце 2018 года, двоих оставшихся - в марте 2019-го. У них изъяты поддельные документы, средства для изменения внешности, мобильные телефоны с сим-картами, оформленными на подставных лиц. Поступившие на счет денежные средства были приобщены к материалам уголовного дела.

Фото: УМВД по Костромской области
В Костроме задержали банду "магов и целителей", обиравших стариков

В ходе расследования выяснилось, что годом ранее эти люди провернули похожую аферу с поддельными документами и изменением внешности, но меньшего масштаба. Тогда они завладели квартирой калининградца, ведущего асоциальный образ жизни. Двое "актеров" переоформили квартиру, а затем продали без ведома законного владельца.

Обвиняемые признали вину и раскаялись в содеянном. На их имущество наложен арест, недвижимость будет возвращена законным владельцам. Уголовное дело по статье УК "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере", передано в суд.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

Главное сегодня

Турецкие войска сбили в небе над Сирией самолет правительственных сил
Путин назвал цель закона об иноагентах
Все новинки Женевского автосалона. Онлайн-трансляция
На Украине обнаружен первый случай коронавируса
Пушков ответил на слова постпреда США при ОБСЕ о Крыме и Прибалтике
Как избежать наказания за незначительное преступление
Эксперты предложили разделить водителей по степени риска для окружающих