В Ленобласти задержали иностранца, разыскиваемого Интерполом

Во Всеволожском районе Ленинградской области задержали 33-летнего иностранца, который был объявлен в международный розыск.

Как рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, задержание стало результатом совместной работы регионального Управления по контролю за оборотом наркотиков и сотрудниками отдела Национального центрального бюро Интерпола МВД России.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был обнаружен и задержан гражданин одного из европейских государств. Он скрывался на территории садоводчества "Клубничное".

Известно, что у себя на родине молодой человек был уличен в незаконном обороте наркотиков, за что и был объявлен в розыск. Сейчас он находится в территориальном отделе полиции. Инициатор розыска уже получил сообщение о его задержании.