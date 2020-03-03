В Петербургском метро устроили драку со стрельбой

Петербургские полицейские по горячим следам задержали злоумышленников, устроивших в метро драку и стрельбу из газовых пистолетов, сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел в начале первого в ночь на 2 февраля на станции метро "Академическая". Трое молодых людей и девушка целенаправленно спровоцировали конфликт с двумя пассажирами.

Завязалась драка, в ходе которой один из зачинщиков выхватил газовый пистолет "Удар" и как минимум дважды выстрелил из него. Потасовка продолжалась в вагоне метро, пока он следовал до другой станции. Там агрессоры выскочили из вагона и убежали, бросив пистолет. Те, на кого они нападали, тоже уехали, не став дожидаться прибытия полицейских.

Тем не менее, сотрудники Центра "Э" (по противодействию экстремизму) ГУ МВД России смогли оперативно задержать двух предполагаемых агрессоров - молодых людей 19 и 22 лет. Считается, что младший стрелял из газового пистолета. Известно, что оба они уже попадали в поле зрения правоохранителей, а один - ранее судим.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство" (пункты "а" и "в" части 1 статьи 213 Уголовного кодекса РФ).

По неофициальной информации, конфликт разгорелся на расовой почве.

Сотрудники полиции разыскивают соучастников преступления и просят петербуржцев, которые могли пострадать от действий этих граждан, обратиться по телефонам 02 и 112.