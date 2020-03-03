Артем Дзюба исполнил новогоднее желание кубанского мальчика

Юный житель Ейского района Кубани Аким Лесниченко встретился в Санкт-Петербурге с игроком сборной России и "Зенита" Артемом Дзюбой. Таким образом, исполнилась мечта мальчика познакомиться со своим кумиром: о ней он написал в новогодней открытке, которую сняла участвовавшая в акции "Елка желаний" председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Как рассказали в пресс-службе избиркома региона, Аким Лесниченко вместе со своими с родителями в минувшие выходные побывал в Санкт-Петербурге, где они посетили стадион ФК "Зенит", побывали на тренировке чемпионов страны и пообщались с капитаном сборной России Артемом Дзюбой.

"Во время встречи Аким получил автограф Артема Дзюбы, тренера и других игроков команды, а также памятные сувениры".

"Избирательная комиссия Краснодарского края выражает благодарность Элле Александровне за внимание, которое она смогла уделить кубанскому ребенку, а также за возможность членам избирательной комиссии края и сотрудникам аппарата принять участие в исполнении желания Акима", - говорится в информации, опубликованной на официальном сайте крайизбиркома.