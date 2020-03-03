В Астрахани второй раз за неделю выбрали сити-менеджера

Гордума Астрахани во вторник собралась на внеочередное заседание, чтобы переизбрать сити-менеджера. Им стала Мария Пермякова, которая до этого работала замглавы администрации, сообщается на сайте мэрии города.

Как писала "РГ" ровно неделю назад депутаты утвердили в должности и.о. главы администрации Эльвиру Мурадханову, но она подала в отставку, причины ее ухода не называются.

Новый сити-менеджер Мария Пермякова избрана 27 депутатами из 29. У нее инженерно-строительное образование и 30-летний опыт работы в сфере проектирования и строительства жилья. До избрания сити-менеджером она курировала в горадминистрации деятельность управлений муниципального имущества, архитектуры и строительства .