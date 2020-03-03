На Урале уволенному за откровенные фото педагогу отказали в извинениях

Апелляционная инстанция Челябинского областного суд поставила точку в рассмотрении дела педагога магнитогорского центра "Максимум", потерявшего работу из-за откровенных фото 20-летней давности. В своем иске женщина потребовала официальных извинений от прокуратуры региона и в частности от двух заместителей прокурора Правобережного района Магнитогорска, проводивших проверку по ее делу, сообщили во вторник в судебной инстанции.

- Истица потребовала признать незаконными действия прокуратуры, якобы отказавшей ей в ознакомлении с материалами проверки, на основании которых ее уволили с работы, и возложить на прокуратуру обязанность принести ей официальные извинения, - сообщила представитель Челябинского областного суда Наталья Прохорова. - Однако из представленных материалов судом сделан вывод о том, что права истицы не нарушены, должностными лицами в установленный законом срок даны ответы на ее обращения, с материалами надзорного производства она была ознакомлена. Кроме того, действующее законодательство не предусматривает такой способ защиты нарушенного права, как принесение официальных извинений от должностных лиц.

В итоге апелляционная инстанция облсуда оставила без изменения решение Правобережного суда Магнитогорска, которым в удовлетворении исковых требований педагогу ранее было отказано. Решение вступило в законную силу.

Как уже сообщала "РГ", в сентябре прошлого года по результатам прокурорской проверки, проведенной по обращению регионального омбудсмена, педагога уволили с работы за совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением педагогической деятельности (часть 8 статьи 81 Трудового Кодекса РФ).

Поводом стали фотографии в соцсетях 20-летней давности, где тренер позировала перед фотокамерой в обнаженном виде.

В своих пояснениях в прокуратуре женщина сообщила, что фото сделаны в рамках творческого проекта "Эксперимент", в котором она, будучи молодой поэтессой и моделью, приняла участие в 2000 году. Результатом стало издание фотоальбомов, в которые вошли работы местных поэтов и фотохудожников.

Однако в прокуратуре нашли в находящихся в открытом доступе фото признаки пропаганды насилия, в том числе и сексуального. В восстановлении на работе суд тренеру также отказал.