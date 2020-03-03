Новости

Почему в Беларуси так и не наступила климатическая зима 15:18
Немецкие профсоюзы предлагают объявить 8 мая официальным праздником 15:18
В Петербурге создадут вертолетную службу спасения тюленят 15:04
McLaren создал 765-сильный суперкар 15:01
Названы самые умные города России 15:01
Путин и Меркель обсудили ситуацию в сирийском Идлибе 15:00
Борцам с терроризмом дадут новые гарантии 14:52
Бизнесмена Валерия Израйлита перевели под домашний арест 14:52
Видео: водитель вслепую ведет перегруженное авто по оживленной трассе 14:51
На Урале уволенному за откровенные фото педагогу отказали в извинениях 14:50
Матч БК УНИКС в Кубке Европы пройдет без зрителей из-за коронавируса 14:48
В Чебоксарах 13-летняя девочка утонула в школьном бассейне 14:39
В британском парламенте нашли тайный ход и тайную комнату 14:34
Блогер Екатерина Диденко обратилась к подписчикам после ЧП в сауне 14:30
В Иране число заражений коронавирусом за сутки выросло на 835 человек 14:19
Общественный транспорт 8 марта будет бесплатным для жительниц Москвы и Подмосковья 14:18
Под Калининградом обезвредили стокилограммовую авиабомбу 14:15
В Кремле назвали однобокими обвинения независимой комиссии ООН по Сирии 14:13
Михаил Котюков назначен заместителем министра финансов 14:11
Под Витебском начались учения белорусского и британского спецназа 14:10
В Японии допустили возможность переноса Олимпиады из-за коронавируса 14:07
Рассекречен самый быстрый Porsche 911 14:04
Аппарат MRO заглянул внутрь обнаруженного на Марсе "туннеля" 13:59
В Иране у 23 депутатов парламента обнаружен коронавирус 13:56
Суд закрыл Burger King в центре Нижнего Новгорода из-за нарушений 13:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" обсудят национальные проекты
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
03.03.2020 14:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале уволенному за откровенные фото педагогу отказали в извинениях

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Апелляционная инстанция Челябинского областного суд поставила точку в рассмотрении дела педагога магнитогорского центра "Максимум", потерявшего работу из-за откровенных фото 20-летней давности. В своем иске женщина потребовала официальных извинений от прокуратуры региона и в частности от двух заместителей прокурора Правобережного района Магнитогорска, проводивших проверку по ее делу, сообщили во вторник в судебной инстанции.

Фото: Из архива Алексея Никитина
Проверка увольнения учителя из-за стихов Есенина нарушений не выявила

- Истица потребовала признать незаконными действия прокуратуры, якобы отказавшей ей в ознакомлении с материалами проверки, на основании которых ее уволили с работы, и возложить на прокуратуру обязанность принести ей официальные извинения, - сообщила представитель Челябинского областного суда Наталья Прохорова. - Однако из представленных материалов судом сделан вывод о том, что права истицы не нарушены, должностными лицами в установленный законом срок даны ответы на ее обращения, с материалами надзорного производства она была ознакомлена. Кроме того, действующее законодательство не предусматривает такой способ защиты нарушенного права, как принесение официальных извинений от должностных лиц.

В итоге апелляционная инстанция облсуда оставила без изменения решение Правобережного суда Магнитогорска, которым в удовлетворении исковых требований педагогу ранее было отказано. Решение вступило в законную силу.

Как уже сообщала "РГ", в сентябре прошлого года по результатам прокурорской проверки, проведенной по обращению регионального омбудсмена, педагога уволили с работы за совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением педагогической деятельности (часть 8 статьи 81 Трудового Кодекса РФ).

Поводом стали фотографии в соцсетях 20-летней давности, где тренер позировала перед фотокамерой в обнаженном виде.

В своих пояснениях в прокуратуре женщина сообщила, что фото сделаны в рамках творческого проекта "Эксперимент", в котором она, будучи молодой поэтессой и моделью, приняла участие в 2000 году. Результатом стало издание фотоальбомов, в которые вошли работы местных поэтов и фотохудожников.

Однако в прокуратуре нашли в находящихся в открытом доступе фото признаки пропаганды насилия, в том числе и сексуального. В восстановлении на работе суд тренеру также отказал.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

Главное сегодня

Путин и Меркель обсудили ситуацию в сирийском Идлибе
Все новинки Женевского автосалона. Онлайн-трансляция
Турецкие войска сбили в небе над Сирией самолет правительственных сил
На Украине обнаружен первый случай коронавируса
Пушков ответил на слова постпреда США при ОБСЕ о Крыме и Прибалтике
Как избежать наказания за незначительное преступление
Эксперты предложили разделить водителей по степени риска для окружающих