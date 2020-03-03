Роскомнадзор нашел нарушения у BBC World News

Роскомнадзор завершил внеплановую проверку британской вещательной корпорации BBC в России и нашел нарушения, которые грозят компании штрафами.

В частности, проверке ведомства на предмет соответствия российскому законодательству подверглись материалы вещающего на территории России телеканала BBC World News. По результатам Роскомнадзор выявил нарушение требований 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Максимальный штраф, предусмотренный за это в КоАП, составляет 200 тысяч рублей.

Кроме того, Роскомнадзор зафиксировал нарушение ст.12 федерального закона 77-ФЗ "Об обязательном экземпляре документов". Речь идет о несоблюдении сроков передачи обязательных экземпляров документов на государственное хранение в ВГТРК. Штраф за подобное нарушение составляет 20 тысяч рублей.

Протоколы переданы в суд, судебное заседание запланировано на 12 марта.