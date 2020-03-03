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03.03.2020 16:10
Рубрика: Экономика

Россияне пожаловались на работу общественного транспорта в регионах

Текст: Евгений Гайва
На городских маршрутах в России ходят старые автобусы, да и тех не дождешься, выяснили активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ).
Фото: Игорь Катаев/РИА Новости Фото: Игорь Катаев/РИА Новости
Фото: Игорь Катаев/РИА Новости

Они провели рейды в 79 регионах России и опросили более пяти тысяч россиян. Около половины участников опроса (48%) заявили, что общественный транспорт ходит с большими интервалами, а 45% пожаловались на старые автобусы.

"Работа общественного транспорта в регионах вызывает у людей вопросы. К нам поступали отзывы. Потому мы решили провести всероссийский мониторинг", - пояснил журналистам замруководителя исполкома, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Всплыли и другие проблемы. Пассажиры жалуются на неудобные остановочные павильоны или полное их отсутствие, невозможность оплатить проезд банковской картой. Во многих городах действует устаревшая маршрутная сеть. Чтобы добраться до нужной точки людям приходится пересаживаться несколько раз, а это потеря времени и денег.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Конечно, не нравится пассажирам, когда водители маршруток несутся по дороге под громкую музыку, нарушая правила, и общаются с использованием нецензурных выражений. Еще одна важная проблема - в общественный транспорт невозможно зайти с коляской, заметил Кастюкевич. "Мы будем поднимать этот вопрос", - пообещал он.

Работу общественного транспорта жители регионов оценивали по пятибальной системе. ОНФ составил рейтинг. Худшими оказались Республика Тыва и Тверская область, где жители оценили работу общественного транспорта менее чем на два балла. В аутсайдерах, получивших твердый "неуд", также оказались Брянская область, Алтайский край, республики Бурятия и Алтай, Псковская область и ряд других регионов.

Самые высокие оценки получили республики Адыгея, Мордовия и Сахалинская область. При этом тарифы на проезд в общественном транспорте компании-перевозчики постоянно повышают. В том, что плата завышена и не соответствует качеству услуг, уверены 65% опрошенных.

Спрашивали активисты ОНФ о проблемах также самих водителей и кондукторов. Те ответили, что повышать качество обслуживания мешает низкая зарплата. От того квалифицированные водители уходят, а новые кадры особенности пассажирских перевозок не знают и за свое место не держатся.

Можно было бы разослать полученные результаты в регионы, но хотелось, чтобы они сами проявили заинтересованность в решении выявленных проблем, отмечают в ОНФ.

Фото: iStock
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Представители некоторых муниципалитетов, впрочем, уже начали исправлять ситуацию, говорит Кастюкевич. Например, на Камчатке, в Приморском крае, Татарстане и других регионах собрали совещания представителей профильных служб и отдали поручения. Начали обновлять маршрутную сеть, чинить остановочные павильоны. Нашлись даже средства на обновление автопарка.

Чтобы стимулировать эти начинания, в ОНФ решили отмечать транспорт, соответствующий ожиданиям пассажиров специальным знаком - "добрый транспорт". Это своеобразный знак качества, пояснил Кастюкевич. Идею уже поддержали в Саратовской и Оренбургской областях.

Оценку, конечно же, будут выносить сами пассажиры. К проверке транспорта привлекут и экспертов ОНФ, различные общественные организация, с которыми Народный фронт сотрудничает.

Экономика Транспорт Общественный транспорт

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