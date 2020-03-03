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03.03.2020 11:24
Рубрика: В мире

Шесть южнокорейских военнослужащих пострадали при взрыве гранаты

Текст: Олег Кирьянов

Шестеро военных моряков Южной Кореи получили ранения в результате взрыва гранаты.

Как сообщили в командовании ВМС Вооруженных сил РК, инцидент произошел сегодня в час дня на одном из скоростных катеров ВМС (водоизмещение 130 тонн), где проводились учебные стрельбы. Корабль находился в водах к югу от Корейского полуострова, катер принадлежит к 3-й эскадре ВМС ВС РК.

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После проведения стрельб моряки стали отрабатывать метание гранат. В процессе одна из гранат взорвалась на самом катере. Два человека получили тяжелые ранения, а еще четверо - легкие. Все они доставлены в клиники, где им сейчас оказывается медицинская помощь.

В командовании ВМС ВС РК не стали уточнять, что именно привело к тому, что граната взорвалась непосредственно на катере, отметив лишь, что после инцидента учения были прекращены, а жизнь пострадавших сейчас вне опасности.

В мире Восточная Азия Южная Корея

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