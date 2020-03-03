США спишут бомбардировщики B-2 Spirit

Американский бомбардировочный флот будет состоять из двух типов самолетов: глубоко модернизированного B-52 Stratofortress и находящегося в стадии разработки B-21 Raider. Самолеты B-1 Lancer и B-2 снимут с вооружения, причем первые - уже совсем скоро.

- Получение флота из двух бомбардировщиков важно в свете перехода к новой стратегии, которую мы называем "конкуренцией великих держав" - подготовкой к вооруженному конфликту с равными государствами, такими как Китай или Россия, - сообщил в Конгрессе генерал-лейтенант Дэвид Наум, заместитель начальника штаба ВВС США по планам и программам. Его слова приводит Air Force Times.

То, что армия США избавится от B-1 Lancer, стало понятно давно. Парк сверхзвуковых бомбардировщиков, выпуск которых прекратился 32 года назад, находится в плохом техническом состоянии: из 62 самолетов исправными можно назвать лишь 6.

- Мы очень активно использовали Lancer последние несколько лет. Состояние некоторых самолетов на авиабазах Эллсворт и Дайс таково, что представляется разумным вывести их в автономный режим, - рассказал Наум. 17 бомбардировщиков будут списаны уже в текущем году.

Причины отказа от B-2 не называются. Можно предположить, что здесь сыграли роль несколько факторов. Во-первых, узкая специализация: Spirit - "чистый" бомбардировщик, не способный применять ракеты. Во-вторых, чудовищная стоимость как самолета, так и его эксплуатации. В-2 - самая дорогая машина в истории авиации, цена одного бомбардировщика с учетом расходов на разработку достигает 2,1 миллиарда долларов, стоимость летного часа - $149 тысяч. Вдобавок раз в несколько лет Spirit необходимо восстанавливать стелс-покрытие, обходится процедура в 60 миллионов долларов.

А ветеран холодной войны B-52 останется в строю. Эти самолеты молоды с точки зрения ресурса, поскольку находились на ядерном дежурстве и летали сравнительно мало. К тому же Stratofortress обладает огромным модернизационным потенциалом - нынешнее обновление включает замену двигателей, радара и авионики. "С этим самолетом мы можем сделать то, чего не можем с B-1 и B-2, - сказал генерал. - Некоторые B-52 будут летать до тех пор, пока им не исполнится 100 лет".