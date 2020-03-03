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3 марта 2020 г.

Постановление правительства Республики Тыва от 3 марта 2020 года № 68 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально- демографическим группам населения в целом по Республике Тыва за IV квартал 2019 г."

Дата подписания 3 марта 2020 г.
Опубликован 3 марта 2020 г.

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона Республики Тыва от 9 июля 2001 г. No 1138 "О прожиточном минимуме в Республике Тыва" Правительство Республики Тыва постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в целом по Республике Тыва за IV квартал 2019 г.:

на душу населения - 10 384 руб.;

для трудоспособного населения - 10 694 руб.;

для пенсионеров - 8 218 руб.;

для детей - 10 947 руб.

2. Разместить настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол


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