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03.03.2020 18:17
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Китае стартовала онлайн-кампания по массовому подбору персонала

2 марта на медиаплатформе нового поколения "Яншипинь" при Медиакорпорации Китая стартовала масштабная онлайн-кампания по подбору персонала под названием "Всекитайская кампания по набору кадров в весенний сезон", сообщила информационная служба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Организаторами проекта выступают Китайская инвестиционная корпорация и Комитет Госсовета КНР по контролю и управлению государственным имуществом.
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая

Согласно последним данным, заявки на поиск работы уже подали 75 тысяч соискателей. При помощи облачного приложения они могут ознакомиться с презентациями компаний и просматривать вакансии, а также подавать резюме предприятиям.

В ходе онлайн-подбора персонала на мультимедийной платформе "Яншипинь" предлагаются основные вакансии на государственных и частных предприятиях страны. Соискатели имеют право свободно выбирать место работы, а предприятия, в свою очередь, имеют право нанимать на работу подходящих сотрудников.

Онлайн компания дает возможность предприятиям устранить дефицит кадров и преодолеть трудности при наборе сотрудников офлайн в нынешней сложившейся ситуации с эпидемий коронавируса. Кроме этого, акция позволяет выявить преимущества интернет-СМИ в содействии упорядоченному возобновлению работы и производства по всей стране в ходе борьбы с эпидемией.

К настоящему моменту активными участниками подбора персонала в режиме онлайн стали более 70 ведущих госпредприятий и более 50 известных частных компаний. Среди них - Китайская национальная фармацевтическая группа, Китайская научно-техническая корпорация электроники и Китайская телекоммуникационная компания, а также телекоммуникационная компания "Хуавэй", крупная отечественная компания по продаже недвижимости "Ванькэ" и компания, занимающаяся Интернет-торговлей и электронной коммерцией "Цзиндун" (JD.com). Кроме этого, более 1000 отечественных компаний выразили намерение принять участие в этом проекте.

Безработным из числа новых выпускников вузов и другим высококвалифицированным кадрам на платформе "Яншипинь" оказывают индивидуальные услуги. Так, планируется организовать для них специальные мероприятия, на которых их ознакомят с самыми свежими вакансиями в стране. Таким образом планируют решить вопросы, связанные с поиском работы после института и нехваткой талантливых сотрудников на предприятиях.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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