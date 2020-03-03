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03.03.2020 14:13
Рубрика: Власть

В Кремле назвали однобокими обвинения независимой комиссии ООН по Сирии

Текст: Кира Латухина

В Кремле отвергают обвинения независимой комиссии ООН в якобы совершенных Россией ударах по мирному населению в Сирии.

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"Мы решительно отвергаем подобные обвинения", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что они были сделаны буквально через сутки-двое после того, как террористы в Идлибе начали наступление против сирийских войск.

"Очевидно, что ни одна комиссия не могла получить достоверную информацию о том, что происходит на земле", - продолжил представитель Кремля.

Кроме того, в материалах ничего не говорится о наступательных действиях террористических группировок. Это делает подобные обвинения однобокими, убежден Песков.

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