В Кремле назвали однобокими обвинения независимой комиссии ООН по Сирии

В Кремле отвергают обвинения независимой комиссии ООН в якобы совершенных Россией ударах по мирному населению в Сирии.

"Мы решительно отвергаем подобные обвинения", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, напомнив, что они были сделаны буквально через сутки-двое после того, как террористы в Идлибе начали наступление против сирийских войск.

"Очевидно, что ни одна комиссия не могла получить достоверную информацию о том, что происходит на земле", - продолжил представитель Кремля.

Кроме того, в материалах ничего не говорится о наступательных действиях террористических группировок. Это делает подобные обвинения однобокими, убежден Песков.