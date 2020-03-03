В Минске дан старт финальному туру Молодежной волейбольной лиги

Шесть мартовских дней станут свидетелями упорной борьбы атлетов первого финального тура Молодежной волейбольной лиги чемпионата России. На арене спорткомплекса "Чижовка-Арена" белорусской столицы 3 марта в стартовом матче "Минчанка-2" встретится с челябинскими партнерами из "Динамо-Метар-2", информирует БЕЛТА.

Минские комментаторы обращают внимание на тот факт, что если подопечные Бориса Коляды завершили первый этап розыгрыша МВЛ чемпионата России на первом месте в турнирной таблице, потерпев лишь одно поражение, то их уральские соперницы ошибались значительно чаще. Они в групповом раунде турнира заняли пятую позицию, одержав 13 побед и потерпев девять поражений.

В среду хозяева турнира сразятся уже с "Динамо-Казань-УОР", затем предстоит игра с московским "Динамо-2". А матч против дружины "Подмосковье" намечен на субботу, 7 марта. В заключительный день состязаний, который состоится 8 марта, белоруски встретятся лицом к лицу у волейбольной сетки с "Протоном-2" из Саратова.

Стоит напомнить, что Молодежная волейбольная лига - дивизион мужского и женского чемпионатов России по волейболу, формирующийся из молодежных команд клубов суперлиги. Кстати, решающий тур финального этапа МВЛ пройдет с 16 по 22 марта в Казани.