В Сенегале зафиксирован первый случай заражения Covid-19

В столице Сенегала, городе Дакар, зафиксирован первый в стране случай заражения коронавирусом Covid-19, сообщает ТАСС со ссылкой на местный информационный портал "Сенеуэб".

О носителе вируса известно, что это гражданин Франции, прилетевший в страну на самолете национальной авиакомпании Air Senegal и проживающий в престижном районе на западе столицы.

Сам он помещен в больницу, а власти устанавливают всех контактировавших с ним, чтобы взять их под наблюдение.

Это всего лишь третий случай заболевания коронавирусом в Африке. В конце февраля первый случай был зафиксирован в Нигерии, а второй - 2 марта в Марокко.