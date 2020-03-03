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03.03.2020 00:53
Рубрика: В мире

В Сенегале зафиксирован первый случай заражения Covid-19

В столице Сенегала, городе Дакар, зафиксирован первый в стране случай заражения коронавирусом Covid-19, сообщает ТАСС со ссылкой на местный информационный портал "Сенеуэб".

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Фото: AFP
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О носителе вируса известно, что это гражданин Франции, прилетевший в страну на самолете национальной авиакомпании Air Senegal и проживающий в престижном районе на западе столицы.

Сам он помещен в больницу, а власти устанавливают всех контактировавших с ним, чтобы взять их под наблюдение.

Это всего лишь третий случай заболевания коронавирусом в Африке. В конце февраля первый случай был зафиксирован в Нигерии, а второй - 2 марта в Марокко.

В мире Африка Сенегал Распространение коронавируса COVID-19

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