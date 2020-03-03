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03.03.2020,  
16:31
Текст:  Николай Грищенко

Видео: ручной пулемет Дегтярева испытали безостановочной стрельбой

Эксперты концерна "Калашников" испытали на прочность и надежность советский ручной пулемет Дегтярева. Для проведения эксперимента потребовались 11 металлических лент емкостью 100 патронов.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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Пулемет РПД калибра 7,62х39 мм был создан во время Великой Отечественной войны в 1944 году. Конструктору Василию Дегтяреву удалось добиться боевой скорострельности до 150 выстрелов в минуту, а при ведении интенсивной стрельбы очередями без охлаждения ствола - до 300 выстрелов. Кроме того, у пулеметчика была возможность с помощью газового регулятора изменять темп стрельбы.

После войсковых испытаний оружие было доработано и состояло на вооружении Советской Армии вплоть до начала 1960-х годов, а во многих регионах мира РПД активно применяется и до сих пор.

Во время проведения эксперимента оружейник Георгий Губич вел интенсивный огонь очередями и останавливался лишь, чтобы заменить ленту. Пулемет превзошел заводские характеристики и при стрельбе очередями удалось расстрелять 765 патрона. После охлаждения эксперту удалось дострелять ленту и показатель составил 801 патрон.

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