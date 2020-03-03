Вклад СССР в победу над Японией оценили в США

Маньчжурская стратегическая наступательная операция, известная на Западе как "Августовская буря", была смертельным ударом для Японии и положила конец Второй мировой войне. В то же время этот вклад СССР в победу часто игнорируется в западных исследованиях, посвященных событиям 1945 года.

Об этом пишет портал Warfare History Network. Основой для успеха стали события 1931 года, когда северо-восток Китая был оккупирован войсками Японской империи. Этот конфликт продлился до 1945 года: японские лидеры в буквальном смысле проглядели очевидную проблему. Они рассматривали Китай как беззащитную территорию со слабой армией, которая вполне подходила для колонизации. Однако нарушения китайского суверенитета привлекли в сценарий нового сильного игрока - Советский Союз.

Подозрительность Сталина не могла не сыграть против японцев, слишком близко подошедшим к дальневосточным границам СССР, пишет портал. Первое вооруженное столкновение произошло летом 1938 года - эти события известны как Хасанские бои. Японцы недооценивали военное мастерство советских солдат: это было результатом поражения России в Русско-японской войне 1905 года и сталинских репрессий. События у озера Хасан привели к тому, что оборона этого участка границы была укреплена.

Следующим был Номонханский инцидент в 1939 году, завершившийся разгромом Японии. В течение года японские лидеры пытались понять, как разгромить Китай и положить конец бесконечным военным конфликтам. В сентябре 1940 года был подписан Берлинский пакт между Германией, Италией и Японией. "Легкие успехи в Европе разожгли аппетит японских лидеров", - пишет автор статьи.

С 1940 по 1945 год японская армия в Манчжурии была относительно статичной - существенных столкновений не наблюдалось. Однако советская разведка была в курсе американо-британских усилий по созданию атомного оружия. Сталин все больше стал интересоваться тем, чтобы подчинить дальневосточные территории до окончания войны. Первоначально военная операция была запланирована на 15 августа 1945 года. Но ее пришлось перенести из-за событий в Хиросиме.

Переброску сил на восток Сталин начал еще в марте 1945 года. Причем, полки были выбраны не случайно: боевой опыт каждого из них потенциально был полезен в географических условиях Манчжурии. К августу численность советских войск на Дальнем Востоке выросла вдвое - до 80 дивизий. Несмотря на то, что Квантунская армия представляла собой грозную силу, она значительно уступала советским войскам, превосходившим ее в артиллерии и в воздухе.

Всего через две минуты после полуночи 9 августа 1945 года советские войска пересекли границу Японии. Наступление было эффективным и молниеносным. 19 августа генерал Ямада согласился на прекращение огня и капитулировал.

Автор публикации упоминает чудовищное преступление тех времен, которое удалось разоблачить благодаря советским войскам. Это печально известный "Отряд 731", который занимался исследованиями биологического оружия на живых людях - в основном, китайских военнопленных.

"Манчжурская операция СССР уничтожила остатки японской военной мощи за пределами страны и вбила последний гвоздь в крышку гроба тех японских милитаристов, которые намеревались продолжать войну даже после двух атомных бомб, - пишет автор публикации, - Советское вторжение в Манчжурию, которое привело к крупнейшему поражению Японии, помогло положить конец войне в Тихоокеанском регионе".