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"ВКонтакте" готовит запуск "убийцы" TikTok

Текст:   Богдан Бобров
03.03.2020,  
21:45
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Во втором квартале текущего года "ВКонтакте" планирует запустить экспериментальный сервис коротких вертикальных видео, наиболее близким аналогом которого можно назвать приложение TikTok. Об этом сообщает VC.ru.

По информации источника, в настоящий момент проект носит рабочее название "Клипы" и станет частью "суперприложения", развитием которого занимается Mail.ru Group на базе "ВКонтакте". К продвижению платформы будут задействованы "лидеры мнений и создатели профессионального контента".

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Среди особенностей нового сервиса называются возможность применения масок и эффектов, поддержка управления жестами и игры с технологией дополненной реальности.

Согласно представленным сведениям, на старте приложение не будет содержать рекламы, но в будущем планируется запуск инструментов для монетизации авторского контента.

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