"ВКонтакте" готовит запуск "убийцы" TikTok

Во втором квартале текущего года "ВКонтакте" планирует запустить экспериментальный сервис коротких вертикальных видео, наиболее близким аналогом которого можно назвать приложение TikTok. Об этом сообщает VC.ru.

По информации источника, в настоящий момент проект носит рабочее название "Клипы" и станет частью "суперприложения", развитием которого занимается Mail.ru Group на базе "ВКонтакте". К продвижению платформы будут задействованы "лидеры мнений и создатели профессионального контента".

Среди особенностей нового сервиса называются возможность применения масок и эффектов, поддержка управления жестами и игры с технологией дополненной реальности.

Согласно представленным сведениям, на старте приложение не будет содержать рекламы, но в будущем планируется запуск инструментов для монетизации авторского контента.