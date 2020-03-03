Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей

В городе Труа на севере Франции вооруженный мужчина 1986 года рождения захватил в заложники беременную женщину и пятерых детей, передает ТАСС со ссылкой на агентство BFM. Его требования пока не уточняются.

Полиция уже несколько часов ведет с ним переговоры, но пока не удалось прийти к компромиссу. Сообщается, что злоумышленник один раз выстрелил в сторону полицейских из огнестрельного оружия, но никого не задел.

Как передает РИА Новости со ссылкой на телеканал France 3, у мужчины есть проблемы с психикой.