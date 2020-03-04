Aiways U6ion: новый кроссовер от топ-менеджеров Volvo и дизайнера Ferrari

Aiways должна была представить на несостоявшемся автосалоне в Женеве концепт нового кроссовера, который предваряет появление второй модели молодой компании. Выход нашли: U6ion презентовали онлайн, но из Штутгарта, где ранее была представлена европейская версия первенца Aiways - U5.

Известно, что в создании дизайна нового Aiways U6ion принимал участие Кен Окуяма, экс-сотрудник ателье Pininfarina и отметившийся в качестве одного из разработчиков облика Ferrari Enzo. Главный дизайнер Aiways Дунфэй Люо характеризует концепцию как "драматическую, с чёткими линиями и плавными элементами".

Штурвал управления, конечно же, является приметой прототипа - так было и в родословной U5. Цифровая приборная панель представлена 7-дюймовым экраном, диагональ тачскрина мультимедиа - 14.6 дюйма.

Фото: Пресс-служба Aiways.

В списке ассистентов заявлены адаптивный круиз-контроль, "умное" управление светом, системы предупреждения о выходе за полосу, автомобилях в "мёртвой" зоне, автоматический экстренный тормоз и многое другое. Главный технический директор Винтер Ванг говорит, что "у U6ion есть функции, благодаря которым автомобиль может составить конкуренцию самым новаторским моделям мировых брендов".

О габаритах и силовой установке компания умолчала. Напомним, U5 создан на модульной платформе MAS (More Adaptable Structure). Она же, вероятно, лежит в основе U6. И электрический двигатель тоже, скорее всего, перекочует: установленный спереди электромотор развивает 190 л.с.

В базовой версии U5 оснащён батареей на 53 кВт*ч, она обеспечивает запас хода до 403 км. Есть также комплектации с аккумуляторами на 65 и 83 кВт*ч, с которыми можно проехать, согласно паспортным данным, 503 и 623 км соответственно.

Премьера серийной версии Aiways U6ion должна состояться до конца года.