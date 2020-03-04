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Актер Михаил Ефремов сломал ребро, упав на даче

Наше кино
    04.03.2020, 13:52
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

56-летний советский, российский актер Михаил Ефремов получил травму, упав на даче в Юрмале.

Фото: AFP/ Orit Pnini / KAN
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Как передает портал Кино-театр.ру, у артиста сломано ребро. Михаил "не может говорить и даже дышать".

При этом за медицинской помощью Ефремов не обратился - "из-за большой занятости".

Как уточняет ресурс, в настоящее время Михаил снимается в сериале "Вампиры средней полосы", и, так как сломанное ребро "мешает ему отыгрывать некоторые сцены", актеру периодически приходится прерываться на отдых.

По словам Ефремова, он понимает, что "осколок ребра может травмировать внутренние органы", но ходить по врачам ему все равно некогда.

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