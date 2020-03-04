BMW вывела на прогулку новую "семерку"

Новая BMW 7 серии проходит испытания в условиях снежной зимы где-то на севере Европы. Тестовые машины пока используют кузова "семерки" нынешнего поколения. Поэтому представление о внешности новинки они не дают. Однако на сегодняшний день известно, что представительский седан получит большую радиаторную решетку, даже больше, чем у нынешней G11 после рестайлинга прошлого года, которая расширит свое назначение ролью стенда для датчиков и камер систем ассистирования водителю и автопилота.

Позади в нижней половине бампера появятся выразительные элементы, наподобие диффузора. В интерьере переднюю консоль будет венчать обширный информационный экран, изогнутый в форме дуги правильной окружности, на который будет возложено управление почти всеми сервисными функциями на борту, включая микроклимат.

Фото: www.carscoops.com

Следующая "семерка" будет базироваться на новой универсальной модульной платформе, которая позволит применять все самые популярные типы силовой установки - двигатель внутреннего сгорания с многоступенчатой трансмиссией, гибридную установку ДВС-эллектромотор и чисто электрическую.

На этой платформе, в частности, будет построен лифтбек i4, который пойдет в производство в следующем году. С ним же новая "семерка" разделит тонкую тяговую батарею емкостью 80 кВтч, разработанную специалистами BMW без использования редкоземельных металлов. i4 она обеспечивает автономность в пределах 600 км по методике WLTP, для более тяжелой "семерки" автономность будет несколько ниже.

По слухам, самая большая батарея для представительского седана будет иметь емкость 120 кВтч, позволяя автомобилю покрывать до 700 км на одной зарядке. Стандартные электрические "семерки" будут заднеприводными с одним электромотором позади, более дорогие - полноприводными с двумя электромоторами.