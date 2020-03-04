Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
04.03.2020 15:42
Рубрика: Легковые авто

BMW вывела на прогулку новую "семерку"

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.carscoops.com Фото: www.carscoops.com
Фото: www.carscoops.com

Новая BMW 7 серии проходит испытания в условиях снежной зимы где-то на севере Европы. Тестовые машины пока используют кузова "семерки" нынешнего поколения. Поэтому представление о внешности новинки они не дают. Однако на сегодняшний день известно, что представительский седан получит большую радиаторную решетку, даже больше, чем у нынешней G11 после рестайлинга прошлого года, которая расширит свое назначение ролью стенда для датчиков и камер систем ассистирования водителю и автопилота.

Позади в нижней половине бампера появятся выразительные элементы, наподобие диффузора. В интерьере переднюю консоль будет венчать обширный информационный экран, изогнутый в форме дуги правильной окружности, на который будет возложено управление почти всеми сервисными функциями на борту, включая микроклимат.

Фото: www.carscoops.com
Фото: Пресс-служба BMW.
BMW презентовала новый логотип марки

Следующая "семерка" будет базироваться на новой универсальной модульной платформе, которая позволит применять все самые популярные типы силовой установки - двигатель внутреннего сгорания с многоступенчатой трансмиссией, гибридную установку ДВС-эллектромотор и чисто электрическую.

На этой платформе, в частности, будет построен лифтбек i4, который пойдет в производство в следующем году. С ним же новая "семерка" разделит тонкую тяговую батарею емкостью 80 кВтч, разработанную специалистами BMW без использования редкоземельных металлов. i4 она обеспечивает автономность в пределах 600 км по методике WLTP, для более тяжелой "семерки" автономность будет несколько ниже.

По слухам, самая большая батарея для представительского седана будет иметь емкость 120 кВтч, позволяя автомобилю покрывать до 700 км на одной зарядке. Стандартные электрические "семерки" будут заднеприводными с одним электромотором позади, более дорогие - полноприводными с двумя электромоторами.

Кто должен платить штраф, если пассажир в автомобиле не пристегнулся
Дилеры Volvo проболтались о двух новинках: большом XC100 и кросс-купе C40
#BMW