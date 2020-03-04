Новости

Трамп: Въезд в США людей из Японии может быть ограничен из-за COVID-19 02:55
Предвыборный штаб Трампа подал в суд на The Washington Post 02:53
Способное достроить "Северный поток-2" судно приближается к Европе 02:45
Всемирный банк выделит 12 миллиардов долларов на борьбу с коронавирусом 02:29
ВОЗ: Число заразившихся коронавирусом за пределами КНР превысило 10 тысяч 01:55
США одобрили продажу Израилю самолетов-заправщиков на 2,4 млрд долларов 01:29
Ученый призвал жителей Италии отказаться от поцелуев из-за COVID-19 00:52
В штате Вашингтон от коронавируса скончалось уже 9 человек 00:49
Смертность от COVID-19 превысила показатели сезонного гриппа 00:02
В почте Mail.ru стал доступен вход по QR-коду 00:01
Посольство в ОАЭ: Россияне с подозрением на коронавирус пройдут новый тест 03.03.2020
Во Франции мужчина захватил в заложники женщину и пятерых детей 03.03.2020
Россиянка рассказала, сколько потеряла из-за недопуска зрителей на биатлон 03.03.2020
Володин: Поправки в Конституцию касаются каждого россиянина 03.03.2020
В Москве семь человек пострадали в ДТП с маршруткой 03.03.2020
Замминистра финансов РФ назначен Тимур Максимов 03.03.2020
Коронавирус может привести к подорожанию чеснока на Украине 03.03.2020
У двух россиян в ОАЭ обнаружен коронавирус 03.03.2020
Депутат Рады: Премьер-министр Украины написал заявление об отставке 03.03.2020
В Самаре при обрушении стены жилого дома пострадала женщина 03.03.2020
Вузы Крыма подадут заявку на открытие научно-образовательного центра 03.03.2020
В Минске подтвердили четвертый случай коронавируса 03.03.2020
ЦПВС: Турция вытесняет к границам Греции беженцев из временных лагерей 03.03.2020
В Подмосковье курсант МЧС погиб в спортзале 03.03.2020
Роскомнадзор нашел нарушения у BBC World News 03.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
В "РГ" наградят победителей олимпиады "Миссия выполнима. Твое призвание - Финансист!"
04.03.2020 01:35
Рубрика: Культура

Любовница, ставшая женой

Текст: Елена Яковлева
С чтения эссе "Писателю тяжело" начал представление московской публике своей новой книги "Идти бестрепетно" известный писатель Евгений Водолазкин.
Писатель Евгений Водолазкин. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Писатель Евгений Водолазкин. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Писатель Евгений Водолазкин. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Книга, вопреки закрепившимся за именем писателя ожиданиям - не роман, а сборник его газетных и журнальных колонок, постов на странице в Facebook.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Почему Басинский считает удивительной книгу мемуаров Николая Долгополова

Это жанр целиком сотканный из чувства юмора и философии одновременно. И с тем, и с другим у Водолазкина все хорошо. Те же, кто предпочитает смеяться над его текстами наедине с книгой, в электротеатре Станиславского, где проходила встреча, имели возможность заменить улыбку аплодисментами.

Легкая грусть, как и положено ей, пряталась возле шутки, когда писатель рассказывал, как одна английская газета назвала пофамильно чуть ли не всех членов правительства, скрывающихся, по ее мнению, за героями его романа. Крайне изумленный этим автор лишний раз удостоверился, что опубликованное произведение, на 50 процентов состоящее из текста, а на другие 50 - из его восприятия, уже не принадлежит писателю. "Произведение отпускаешь, как крепостного, и оно живет дальше само".

Фото: Елена Яковлева / РГ
Евгений Водолазкин о книге особого человека

Читатель узнал из звучащих из авторских уст историй, как он праздновал день рождения в Мюнхене не в сам день рождения, как посещал вместе с Александром Архангельским и женой дом Хэмингуэя на Кубе, как вел беседу с Людмилой Улицкой, с которой родился в один день, как пародировал в детском саду заведующую, а на вручении литературной премии - Леонида Брежнева. Как убеждался, что детей надо баловать и не делать им замечаний за громкую речь ("Мой друг Максим Кронгауз говорит, что замечаний не надо делать никому"). Как жил в детстве, учился в школе, был бойким парнем, командовал пионерскими отрядами, а потом с такой же неистовостью и пассионарностью бросил не только пионерскую работу, но и учебу. И снова печаль в легкую обнимку со смешным - вспомнил, как сына его друзей за то, что тот не снял креста в военкомате, пытались притеснять в институте, а его отца - на работе.

"Я сегодня чемпион по сторителлингу", посмеялся писатель над собой и продолжил рассказывать истории про то, как проводил скульптора Аникушина сквозь культуронепроницаемую охрану на юбилей Лихачева. И про то, как не мог Пушкинский дом не радоваться созданию пары Евгения и Татьяны. Жена Евгения Водолазкина Татьяна Руди - блистательный филолог, как и Евгений Германович, специалист по древнерусской литературе. Недавно вместе с женой они выпустили двухтомник "Русского хронографа", поняв, что на большее в научной работе скорее не будет времени и сил.

Вспомнив реплику Чехова о том, что медицина его законная жена, а литература - любовница, писатель задал этот вопрос сам себе: наука и литература - кто из них ему жена, а кто любовница? И быстро ответил: литература - любовница. И, пока не слышит жена, добавил: ставшая женой.

Культура Литература

Главное сегодня

У двух россиян в ОАЭ обнаружен коронавирус
Лавров: Трамп поддержал инициативу о саммите "пятерки" СБ ООН
Сборная России по футболу узнала соперников по Лиге наций
Турецкие войска сбили в небе над Сирией самолет правительственных сил
В Госдуму внесен проект о предельных ценах на лекарства при угрозе эпидемий
Егор Кончаловский - о своем новом фильме "На Луне"
У главных экспонатов исторического музея будут тактильные копии