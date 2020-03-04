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Фэнтези-сериал "Волшебники" закрывается

Новости
    04.03.2020, 11:09
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Канал SyFy закрывает урбанфэнтезийный сериал "Волшебники" (The Magicians). Таким образом стартовавший в январе пятый сезон шоу на тринадцать эпизодов станет для него финальным.

Фото: youtube.com
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Об этом сообщил Variety, уточнив, что рейтинги сериала упали катастрофически - более чем в два раза: сейчас сериал смотрят около четырехсот тысяч человек. Тогда как в лучшие дни аудитория "Волшебников" приближалась к миллиону.

Заключительную серию зрители увидят 1 апреля - в качестве, видимо, скверной "шутки" для еще оставшихся у шоу поклонников.

Любезно напомним: в основе там - цикл романов-бестселлеров американского писателя Льва Гроссмана, рассказывающих про изучающих магию группу из двадцати студентов закрытого Университета Брейкбиллс. В процессе сталкивающихся с разного рода волшебными существами.

Премьера его состоялась в 2015 году.

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