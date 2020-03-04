Французский шеф-повар Эрик Ле Прово открыл ресторан Le Carré

Эрик Ле Прово приехал в Россию в 1991 году и оказался в числе тех, кто формировал рынок московской гастрономии. Он был шеф-поваром легендарного ресторана Carre Blanc, служил на кухне деллосовского Le Duc, заведовал рестораном The Most, затем открыл свое небольшое Le Bistrot Le Provos в Милютинском переулке, простую повседневную кухню которого любили завсегдатаи.

За тридцать лет в России Ле Прово убедился в том, что маленькие порции, сложные названия и высокие цены - вечные ассоциации французской кухни - публику отпугивают.

Французский луковый суп. Фото: пресс-служба ресторана

Le Carré на Садовнической улице наследует лучшее из созданного поваром. В меню - его фирменный традиционный луковый суп (550 руб.), тартар из говядины с картофельным соте (980 руб.), улитки эскарго с чесночным маслом (450/950 руб. за 6/12 шт.), эскалоп с фуа-гра с ананасом, сельдереем и гранатовым соусом (1700 руб.), утиная ножка конфи с картофельным соте (950 руб.) и тарт фламбе с беконом и шампиньонами (430 руб.).

Утиная ножка конфи. Фото: пресс-служба ресторана

Это все простая и понятная еда, без претензий на haute cuisine. Этим она и ценна, ведь в Москве французские рестораны так редки, что публике приходится в прямом смысле начинать с азов.

Любопытно, что безупречно владеющий французскими техниками и рецептами Ле Прово создает с их помощью невероятно вкусную еду на базе привычных русских продуктов. Например, готовит черноморскую кефаль на французский манер с рататуем (780 руб.) или делает из нее тартар с эстрагоном (550 руб.).

Черноморская кефаль с рататуем. Фото: пресс-служба ресторана

Он томит судака с луком пореем и белым вином (950 руб.), готовит турнедо из брянской говядины с гратеном Дофинуа и соусом из красного вина (1350 руб.).

Турнедо с гратеном Дофинуа. Фото: пресс-служба ресторана

Все мясные деликатесы и сыры, из которых собраны "тарелки" - plateau de charcuterie и plateau de fromage (1300 руб.), - приготовлены российскими фермерскими хозяйствами. Здесь есть и традиционные сосисоны фуэт, корсэ и калабрез, парижский окорок и также сыры камамбер, валансе, сент-мор, монт-блю и сент-реми. Сыры, например, доставляют из-под Санкт-Петербурга с фермы "Деревня".

Салат из хрустящих овощей со стружкой из козьего сыра. Фото: пресс-служба ресторана

Отдельного внимания заслуживает целая зона кондитерской с настоящим парижским изобилием. Здесь и шоколадный хлеб, и бриоши, и круассаны, и "улитки" всех мастей, тарты и торты. В винной карте ресторана преобладают французские вина. Особого внимания заслуживает барная карта, где присутствует популярный французский аперитив "пастис". К десертам предлагают баньюльс, крепленое красное вино, а на дижестив - малиновый и грушевый "о де ви", французский фруктовый бренди.