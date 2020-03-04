Новости

В Беларуси подтверждено шесть случаев коронавируса 13:46
В Прикамье участковый случайно нашел тело убитой женщины 13:42
В России начались продажи Mitsubishi Eclipse Cross для поклонников черного 13:40
Радиологи впервые назвали признаки болезни вейперов 13:35
В России могут появиться арбитражи для спортсменов 13:34
Крымские ученые изобрели низкокалорийный мармелад 13:28
Назван исполнитель главной роли в сериале "Властелин колец" 13:24
В Москве запустили сервис оплаты электроэнергии через соцсети 13:18
Мэр волгоградской Михайловки стал фигурантом уголовного дела 13:17
Парком развлечений "Остров мечты" довольны 90% посетителей 13:13
В Новосибирске пропал 88-летний доктор наук 13:01
Видео: обочечник поспешил встроиться в ряд и попал в аварию 13:00
В МИД РФ раскритиковали США за авиаудар по талибам 12:59
Арест экс-главы Госстройнадзора Кузбасса продлен на полгода 12:54
Песков рассказал о защите Путина от коронавируса 12:47
В Поморье из-за теплой зимы возникла угроза мощного паводка 12:45
Экс-министр Михаил Абызов женится в СИЗО "Лефортово" 12:42
На Ставрополье голодные волки вышли к людям 12:42
В Самаре возбудили уголовное дело на чиновников после обрушения дома 12:40
Количество касс в парке "Остров мечты" увеличат втрое 12:37
На 98-м году жизни скончался адмирал флота Алексей Сорокин 12:36
В МИД напомнили о праве России на испытание гиперзвуковых ракет 12:30
Франко Неро снимется в новом российском проекте "Арктика" 12:27
За убийство челябинского предпринимателя осуждены его сын и супруга 12:24
В Тульской области крысы напали на детей 12:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Минздрав предложил разделить клиники и больницы на три уровня
Как и зачем соблюдать Великий пост
Как и зачем соблюдать Великий пост
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
В каких случаях ипотечный заемщик сможет отказаться от страховки
04.03.2020 12:27
Рубрика: Культура

Франко Неро снимется в новом российском проекте "Арктика"

Текст: Сусанна Альперина

Пять российских проектов договорились с иностранными партнерами о совместном производстве фильмов на кинорынке EFM, что прошел в рамках 70-го юбилейного "Берлинале". Компания "Военфильм" представила в Берлине масштабный международный проект под рабочим названием "Арктика", копродукция с Италией и Германией. В истории об арктической экспедиции под руководством Умберто Нобиле примет участие международный актерский состав, в том числе - Даниэль Кальтаджироне, Франко Неро, Давид Кросс, Брайан Веббер.

Кинокомпания "Вега Фильм" обсуждает совместную работу по проекту "Вальтер" режиссера Роберта Дэфа с партнерами из Германии и Франции, а также - по фильму "Конференция" Ивана Твердовского с итальянскими коллегами.

Фото: Capella Fim
К празднику 8 Марта в прокат выйдет фильм "Очень женские истории"

Кинокомпания "Революция фильм" договорилась о копродукции с Италией и вступила в переговоры с японским производителем и дистрибьютором по проекту "Петрополис" (рабочее название - "Огонь"). Компания обсудила с итальянской стороной проведение съемок части фильма в Италии, с привлечением в проект местного кинофонда. Проект также вызвал интерес крупной кинокомпании-дистрибьютора из Германии. Кроме того, по итогам российской презентации "Created in Moscow. Russian films for global audiences" (о ней отдельно писала "РГ") новые проекты "Нефутбол" и "Бег" вызвали широкий интерес представителей нескольких ключевых мировых территорий - компания ведет дальнейшие переговоры по реализации прав. "Нефутбол", кстати, рассказывает о женщинах, выбравших для себя нетипичный вид спорта, который помог им решить многие личные проблемы.

Компания Cinedoc нашла норвежского партнера для совместного производства новой приключенческой драмы "Архипелаг", основанной на исторических событиях. Съемки в Норвегии запланированы на конец апреля 2020 года.

Представленный в Берлине компанией Proline Cinema, новый фильм Александра Золотухина "Полет" привлек внимание продюсеров из Германии и Франции. Съемки начнутся осенью. Александр Золотухин - режиссер фильма "Мальчик русский", который представлял нашу страну на "Берлинале" в прошлом году и с тех пор получил множество призов на различных кинофестивалях.

Все договоренности о совместном производстве достигнуты в рамках работы двух стендов, представляющих нашу страну. Это Роскино и Created in Moscow.

Культура Кино и ТВ Наше кино Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Автомобили в России будут предупреждать о нарушениях ПДД
В России могут ограничить продажу алкоголя в барах и ресторанах
Названа наименее подверженная заражению COVID-19 категория людей
В МИД напомнили о праве России на испытание гиперзвуковых ракет
Байден одержал победу на праймериз в восьми штатах, Сандерс в трех
Почему группа Little Big достойна поехать на "Евровидение"
Какие уличные фестивали пройдут в Москве в 2020 году