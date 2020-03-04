Франко Неро снимется в новом российском проекте "Арктика"

Пять российских проектов договорились с иностранными партнерами о совместном производстве фильмов на кинорынке EFM, что прошел в рамках 70-го юбилейного "Берлинале". Компания "Военфильм" представила в Берлине масштабный международный проект под рабочим названием "Арктика", копродукция с Италией и Германией. В истории об арктической экспедиции под руководством Умберто Нобиле примет участие международный актерский состав, в том числе - Даниэль Кальтаджироне, Франко Неро, Давид Кросс, Брайан Веббер.

Кинокомпания "Вега Фильм" обсуждает совместную работу по проекту "Вальтер" режиссера Роберта Дэфа с партнерами из Германии и Франции, а также - по фильму "Конференция" Ивана Твердовского с итальянскими коллегами.

Кинокомпания "Революция фильм" договорилась о копродукции с Италией и вступила в переговоры с японским производителем и дистрибьютором по проекту "Петрополис" (рабочее название - "Огонь"). Компания обсудила с итальянской стороной проведение съемок части фильма в Италии, с привлечением в проект местного кинофонда. Проект также вызвал интерес крупной кинокомпании-дистрибьютора из Германии. Кроме того, по итогам российской презентации "Created in Moscow. Russian films for global audiences" (о ней отдельно писала "РГ") новые проекты "Нефутбол" и "Бег" вызвали широкий интерес представителей нескольких ключевых мировых территорий - компания ведет дальнейшие переговоры по реализации прав. "Нефутбол", кстати, рассказывает о женщинах, выбравших для себя нетипичный вид спорта, который помог им решить многие личные проблемы.

Компания Cinedoc нашла норвежского партнера для совместного производства новой приключенческой драмы "Архипелаг", основанной на исторических событиях. Съемки в Норвегии запланированы на конец апреля 2020 года.

Представленный в Берлине компанией Proline Cinema, новый фильм Александра Золотухина "Полет" привлек внимание продюсеров из Германии и Франции. Съемки начнутся осенью. Александр Золотухин - режиссер фильма "Мальчик русский", который представлял нашу страну на "Берлинале" в прошлом году и с тех пор получил множество призов на различных кинофестивалях.

Все договоренности о совместном производстве достигнуты в рамках работы двух стендов, представляющих нашу страну. Это Роскино и Created in Moscow.