Huawei планирует построить в РФ единое цифровое пространство

На ежегодной "Партнерской конференции Huawei 2020" китайская компания представила стратегию, которая поможет построить в России единое цифровое сообщество и пространство. Корпорация готова предложить отечественному рынку технологический опыт, разработку совместных с российскими поставщиками аппаратных и программных решений, а также организацию совместного производства. Кроме того, Huawei продолжит инвестировать в локальные исследования и разработки, развивать партнерскую экосистему и образовательные программы, делая свой вклад в развитие российской ИТ-индустрии.

План по реализации новой стратегии Huawei называется называется TIGER (Technology, Industry, Growth, Ecosystem, Reliability). Он подразумевает совместное с российскими компаниями развитие и использование технологий, создание индустриальных решений, программы стимулирования для партнеров и создание экосистемы. За последние три года Huawei произвела в России закупки на 392 млн долларов. "На сегодняшний день Huawei имеет в России более 1000 партнеров по продажам, свыше 20 партнеров по разработке совместных решений, более 70 сервисных партнеров, а количество сертифицированных специалистов превышает 5600 человек", - отмечает Лай Лишунь, директор по работе с партнерами Huawei Enterprise Евразия.

Наибольший интерес представляет оборудование компании для построения беспроводных сетей Wi-Fi шестого поколения. Решения, выпускающиеся на рынок под брендом AirEngine Wi-Fi 6, опираются на технические преимущества, которые обеспечивает технология "умных антенн 5G", а также на алгоритмы, ускоряющие работу приложений. В частности, такие технологии позволят проводить видеоконференции с качеством 4К по беспроводной сети и использовать в работе AR/VR.