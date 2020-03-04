Колокольцев: Женщины-полицейские достигли больших успехов в службе

Женщины, служащие в полиции, достигли больших успехов в служебной деятельности - им удается наравне с мужчинами демонстрировать отличные показатели в раскрытии преступлений, задержании особо опасных преступников, перекрытии каналов поставки наркотиков. Об этом в преддверии Международного женского дня сообщил министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев. Глава МВД России сегодня провел ежегодный торжественный прием женщин - сотрудников органов внутренних дел.

На прием были приглашены 33 дамы - представительницы подразделений центрального аппарата, территориальных органов МВД и образовательных организаций полицейского ведомства. Все приглашенные добились высоких результатов в служебной деятельности, чем и удостоились приема министра.

"Только в 2019-м году за проявленные самоотверженность и отвагу при охране общественного порядка, борьбе с преступностью, достигнутые личные показатели в служебной деятельности государственных наград были удостоены 34 женщины. Знания, опыт и терпение позволяют вам эффективно решать поставленные задачи", - отметил Колокольцев.

Глава МВД напомнил, что в истории России имеется немало примеров, когда женщины проявляли мужество и героизм, защищая мирный труд и покой сограждан. И сегодня, по его словам, на их счету немало спасенных жизней.

Министр поздравил приглашенных с наступающим праздником. "8 марта - еще один повод сказать вам слова благодарности за то, что делаете нашу жизнь гармоничнее и ярче. Понимаем, как порой бывает непросто нести службу наравне с мужчинами, но даже в условиях ненормированного рабочего времени и больших нагрузок вам удается создавать и поддерживать домашний уют, воспитывать детей, проявлять заботу о родных и близких", - сказал Владимир Колокольцев.

В завершение министр выразил глубокое уважение и признательность всем представительницам прекрасного пола, работающим в полиции.