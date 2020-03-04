Мишустин присудил премии правительства в области культуры

Ими отмечены в числе прочих продюсеры фильма "Движение вверх" Леонид Верещагин и Никита Михалков, а также актер Владимир Машков, писательница Гузель Яхина за роман "Зулейха открывает глаза", автор проекта Всероссийского конкурса юных талантов "Синяя птица" Дарья Златопольская, пианист Борис Березовский за серию концертов фортепианной музыки.

С 2017 года кабинет министров отмечает 12 граждан и коллективов за достижения в культурной сфере. Размер каждой премии - два миллиона рублей.