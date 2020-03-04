За годы существования "Любэ" концерты группы посетили миллионы человек. Кстати, свое 30-летие легендарный коллектив отметил в Минске большим гала-концертом. Сегодня лидер группы народный артист России Николай Расторгуев - гость "СОЮЗа".

Николай Расторгуев: Все было зыбко до тех пор, пока я не познакомился с Матвиенко. Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Николай, как стать суперзвездой?

Николай Расторгуев: Надо начать выступать на сцене. Уже подростком я мечтал стать артистом, но, конечно, не думал, что буду исполнителем песен. Я поступил в институт, из которого меня через год выперли. Пел на танцах. В 1978 году попал в вокальный коллектив, стал, как говорится, накапливать опыт. Играл в ансамбле "Лейся, песня". С этим довольно скромным багажом я пришел к Игорю Матвиенко (художественный руководитель группы "Любэ". - Прим. автора).

Можно сказать, что эта встреча стала для вас судьбоносной?

Николай Расторгуев: Да. Все было зыбко до тех пор, пока я не познакомился с Игорем. Я пришел на прослушивание - этакий молодой упитанный человек, который внешне ну никак не вписывался в формат рок-бэнда. Жанр требовал худых музыкантов.

Игорь Матвиенко поэтому был настроен против вас?

Николай Расторгуев: В итоге я его убедил, что необходим группе.

А кому пришла идея группы "Любэ"?

Николай Расторгуев: Игорю. Именно в его голове зародилась идея создания новой группы.

Вы помните, когда были записаны первые песни?

Николай Расторгуев: 14 января 1989 года. С этого момента было решено вести наше "летоисчисление" и считать эту дату официальным днем рождения "Любэ".

А как появилось само название?

Николай Расторгуев: Мы ехали в электричке в Люберцах. И тут выскочило словечко "любэ", знакомое с детства. Тексты для дебютных произведений писал Александр Шаганов, музыку - Игорь Матвиенко. Первый гастрольный тур начался в марте 1989 года. Концерты прошли в Пятигорске и Железноводске. Успехов они не принесли.

В 1989 году вы получили приглашение на "Рождественские встречи" Аллы Пугачевой. Тогда же появился и новый сценический образ?

Николай Расторгуев: Военная форма образца 1939 года была взята напрокат в Театре Советской армии для исполнения песен "Атас" и "Не губите, мужики". Алла Борисовна как-то сказала на репетиции: "Что носили после войны Жеглов и Шарапов… гимнастерки, сапоги". Форма пришлась к лицу.

А как родилась знаменитая песня "Комбат"?

Николай Расторгуев: Александр Шаганов признался, что стихи этой песни пролежали у него в письменном столе около двух лет. "Там за туманами" и "Комбат" с высокой темой патриотизма пришли совершенно неосознанно. Никто нас не просил. Все тогда слушали рок. Видимо, патриотизм у нас в крови.

Рынок звукозаписи того времени был полон пиратской продукции. Не избежала потерь и группа "Любэ".

Николай Расторгуев: Первые песни планируемого альбома были украдены. Чтобы сократить убытки, Игорь Матвиенко выпустил собственную, пилотную версию второго альбома под названием "Не валяй дурака, Америка".

Кстати, в Каннах вы получили приз за видеоклип "Не валяй дурака, Америка".

Николай Расторгуев: Съемки клипа проходили в Сочи в гостинице "Ленинград". Я спел песню в туалете, отделанном кафелем. Там песня хорошо прозвучала. Компьютеров не было - все делали вручную. Клип в Канны послал Константин Эрнст. Речь шла о том, чтобы дать нам первое место. Но американцы сказали, что жюри сошло с ума. В итоге первое место получил "Аэросмит", мы - спецприз.

В 1994 году в Каннах клип "Не валяй дурака, Америка" получил специальный приз "За юмор и качество визуального ряда"

А как родилась знаменитая песня "Конь"?

Николай Расторгуев: Игорь Матвиенко и Александр Шаганов написали ее для группы "Иванушки International", и лишь в последний момент пришла идея переделать ее для "Любэ".

Я помню, как пели "золотая рожь, пой, кудрявый лен, пой о том, как я в Россию влюблен" в автобусе музыканты Молодежного белорусско-российского симфонического оркестра на гастролях в Великобритании.

Николай Расторгуев: Да, "Конь" завоевал миллионы сердец по всему свету, там, где хоть немного говорят и думают по-русски.

Хотя, казалось бы, ну что в этой песне такого уж этакого? Почему от нее перехватывает горло и у русского, и у белоруса?

Николай Расторгуев: Игорь Матвиенко считает, что главная песня его жизни им уже написана, и это именно "Конь". Эта песня точно останется на века. Патриотика, как и детство, должна быть чистой. Наши песни - это не лозунги. Это не дискотека, а часть нашей истории. В песне заложена соборность, она начинается a capella. Мужской хор подключается постепенно, как бы издалека.

Расскажите о новых проектах?

Николай Расторгуев: К 75-летию Победы запишем несколько песен.

Немного странный вопрос: а кто сейчас ваши наставники?

Николай Расторгуев: Чтобы я не заигрывался с голосом, меня контролирует Игорь Матвиенко. Одновременно с альбомом "Комбат" я записал сольный альбом с песнями группы The Beatles. Это стало воплощением моей давней мечты.

Какие фильмы смотрите? Вы будете через десять лет их пересматривать?

Николай Расторгуев: Вождь говорил, что из всех искусств наиболее важны кино и цирк. Песни и артисты сегодня как мотыльки. Были Монеточка и Гречка - где они? Кто поет их песни? В 60-70-е годы все собирали пластинки. Музыка была одним из центров жизни - сейчас она стала фоном. Сейчас, правда, молодежь слушает песни на русском языке, чего не было лет двадцать назад.

Мы переживаем очередную волну ретро.

Николай Расторгуев: В детстве нашими кумирами были пионеры-герои. Мы росли на положительных примерах. Мама мне говорила: есть слово "надо". Было много военного кино. Мне повезло - я получил крепкое советское правильное образование.

Вы знаете, сколько у группы хитов?

Николай Расторгуев: У " Любэ" тридцать хитов только Игоря Матвиенко. Есть, которые еще не раскручены.

Какие же?

Николай Расторгуев: Например, "Скворцы". У "Любэ" нет такого понятия, как новая программа. Мы тусуем песни. И на своих концертах показываем свою богатую историю.

Что для вас главнее: музыка или слово?

Николай Расторгуев: Вначале было Слово.

О чем мечтается сегодня?

Николай Расторгуев: К 60 своим годам я успокоился.

Сколько у вас друзей?

Николай Расторгуев: Их не так и много. Но если уж дружить, то, как говорится, на всю катушку. Без выходных и праздников.

Что впереди?

Николай Расторгуев: В марте пройдут концерты в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Самаре. В апреле нас ждут Екатеринбург, Красноярск, Новосибирск...