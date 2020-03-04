Мануфактура Vacheron Constantin выпустила первую за долгое время женскую коллекцию часов и назвала ее Egerie (фр. "Муза").

Она рождена на стыке высокой моды и высокого часового искусства. Гильоше в виде гофрированного узора на циферблате разрабатывалось несколько месяцев. Рисунок цифр похож на кружево, а часовая и минутная стрелки - на изящные булавки. В коллекции три основные модели: с автоподзаводом, с индикатором фаз Луны и с индикатором фаз Луны и бриллиантовым паве.

Традиции асимметричных циферблатов марки поддерживаются индикатором даты (или фазы Луны), размещенным по диагонали, на отметках "1 и 2 часа". Там же находится и заводная головка. К версиям из розового золота прилагаются три цветных кожаных ремешка, версия из стали - на полированном браслете. Часы доступны в бутиках Vacheron Constantin с 1 марта.