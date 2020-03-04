Новейшие огнеметные системы "Тосочка" примут участие в параде Победы

В параде Победы впервые примут участие новейшие тяжелые огнеметные системы ТОС-2 "Тосочка", сообщили в Министерстве обороны РФ.

Там отметили, что четыре огнеметные системы уже прибыли в подмосковное Алабино для тренировок к параду на Красной площади.

Всего на параде проедет 13 тяжелых огнеметных систем: девять машин ТОС-1А "Солнцепек" и четыре ТОС-2 "Тосочка".

Опытно-конструкторская работа "Тосочка" является прямым продолжением ТОС-1А "Солнцепек". Вместе с тем, у новой машины значительно улучшены технические характеристики. В частности, "Тосочка" получила манипулятор для самостоятельного перезаряжания снарядов.

Кроме того, она выполнена на платформе колесного шасси. Разработчики приняли такое решение с учетом опыта эксплуатации огнеметных систем на гусеничном шасси в пустынных зонах.