Новый ПТРК попал на видео на востоке Украины

На юго-востоке Украины оказался замечен новейший образец техники и вооружения ВСУ - боевая разведывательная колесная машина на шасси БРДМ-2 с противотанковым ракетным комплексом "Амулет".

Как сообщает портал Top War, противотанковый ракетный комплекс "Амулет" разработан в киевском конструкторском бюро "Луч". ПТРК вооружен управляемыми тандемно-кумулятивными 130-мм ракетами РК-2С и осколочно-фугасными ЖК-2ОФ аналогичными комплексу "Стугна".

В отличии от российского "Корнета", прожигающего 1300 мм гомогенной брони, украинский ПТРК может пробить только 800 мм.

Модернизацией БРДМ-2 занимается Николаевский бронетанковый завод, который оснастил броневик новыми радиостанциями, тепловизионным прицелом вместо штатного ТКН-1С для ночного видения, а также украинской навигационной системой "Базальт".