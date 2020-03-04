Новый украинский бронеавтомобиль замечен в Донбассе

На границе Донбасса в 93-й механизированной бригаде ВСУ появились на вооружение новые украинские бронированные автомобили "Новатор".

Судя по видео, разработке киевских оружейников не удалось полностью пройти испытания бездорожьем и черноземом, выбираться из которого пришлось с помощью лебедки.

Как сообщает специализированный портал Top War, первые "Новаторы" для опытно-боевой эксплуатации поступили в подразделения в ноябре 2019 года. "Родных" украинских составляющих в конструкции не так уж и много. К примеру, автомобиль создан на шасси от американского полноприводного пикапа Ford F550 с усиленной задней подвеской. Подобным образом обстоит дело и другими комплектующими. Всего около 50 процентов иностранных деталей.

Бронеавтомобиль укомплектован 6,7-литровым турбодизелем мощностью 300 лошадиных сил и автоматической коробкой передач.

Производители сообщают, что машина может разгоняться по шоссе до 140 километров в час, преодолевать подъемы крутизной до 60 градусов и склоны в 50 градусов, а также форсировать брод в 75 сантиметров.

Противопульная броня защищает экипаж и десант, пять человек, от огня стрелкового оружия и осколков, а также взрывов гранат типа РГД. На крыше броневика устанавливается 12,7-мм пулемет "Утес" или его украинский аналог КТ. При необходимости можно установить ПТРК.