Побывавшие в портах Европы корабли ВМС США поместят на карантин

Корабли Шестого флота ВМС США, побывавшие в любом из европейских портов, будут помещены на двухнедельный карантин до того, как смогут зайти в следующий порт.

Такую информацию распространил телеканал CNN, ссылаясь на представителя флота командира Кайла Рэинса. По его словам, 14-дневный период между заходами кораблей в порты был установлен совместно с другими флотами, чтобы провести обследование экипажа, пишет РИА Новости.

Отметим, что Шестой флот, штаб которого находится в Неаполе, действует в основном в Средиземном море. Его боевые корабли также регулярно совершают походы в Черное и Балтийское моря, а также на север Европы.