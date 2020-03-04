Путин обсудил с Совбезом предстоящую встречу с Эрдоганом

Президент провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ в своей подмосковной резиденции.

На повестке была ситуация вокруг сирийского Идлиба и вопросы российско-турецких отношений в преддверии встречи глав России и Турции завтра в Москве. Напомним, что Реджеп Тайип Эрдоган прибудет в Россию с рабочим визитом.

Обсуждались вопросы внутрироссийской повестки, также сообщили в пресс-службе Кремля.

В совещании приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, замглавы Совбеза Дмитрий Медведев, руководитель администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава ФСБ Александр Бортников, глава СВР Сергей Нарышкин, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.