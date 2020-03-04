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04.03.2020 21:25
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Две трети москвичей готовы оценить поправки в Конституцию через интернет

Текст: Любовь Проценко
Две трети москвичей готовы оценить поправки в Конституцию через Интернет. Таковы итоги исследования, проведенного Институтом социального маркетинга (ИНСОМАР). В ходе его с 29 февраля по 1 марта было опрошено по телефону 3 тысячи москвичей.

Выяснилось, что горожане готовы поддержать формат электронного голосования по поправкам к Конституции РФ. Такую идею поддерживают 60% опрошенных, столько же человек готовы ею воспользоваться. Особенно активно поддерживают дистанционное голосование молодые люди. В частности, в возрасте 18-44 года таких 62-68%. Вместе с тем 17-24% молодого поколения не планируют голосовать 22 апреля. А многие учащиеся и студенты вообще ничего не знают о предстоящем голосовании. Среди людей, не знающих о проведении электронного голосования и домохозяйки, граждане в декретном отпуске.

Фото: iStock
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В целом же об общероссийском голосовании, как показывает исследование ИНСОМАР, знают 86% респондентов. Из них 56% готовы принять участие, а 34% обещают, что "точно придут". Заявили об отказе принять участие в голосовании всего 15%, остальные решат ближе к дате голосования.

"Самая высокая доля информированных о конституционных переменах среди жителей столицы пожилого возраста (96%). В этой же категории "60+" прекрасно знают о предложении провести электронное голосование (73%) и даже поддерживают саму идею (58%). Но высказывать свое отношение к поправкам пойдут по старинке, на участки", - сделали вывод социологи.

Сторонники дистанционного голосования приводят разнообразные аргументы: 20% москвичей считают его более комфортным ("не нужно выходить из дома", "меньше мороки" и "телодвижений"), 17% привлекает экономия времени, 15% видят в нем удобство в случае различных жизненных ситуаций (болезнь, работа, поездки, командировки, семейные планы, маленькие дети), 14% отмечают простоту и удобство этого формата без уточнений.

Фото: Григорий Сысоев/ РИА Новости
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Напомню, президент Владимир Путин 20 января внес в нижнюю палату парламента законопроект о поправке к Конституции. В частности, им предлагается доверить Госдуме право утверждать кандидатуру председателя правительства РФ, вице-премьеров и министров правительства. Президент РФ также предложил назначать руководителей силовых ведомств по итогам консультаций с Советом Федерации. Кроме того, закрепить приоритет основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве, прописать ряд социальных гарантий - об индексации пенсий, а также о закреплении минимального размера оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума. Поправки предлагают расширить полномочия органов местного самоуправления, повысить роль губернаторов при принятии решений на федеральном уровне и закрепить статус Госсовета.

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