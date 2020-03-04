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04.03.2020 15:28
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Костромской чиновник лишился кресла после обрушения стены на детей

Текст: Анна Скудаева (Кострома)

Глава Тихоновского сельского поселения в Вохомском районе Костромской области лишился кресла после ЧП с обрушением на детей аварийной стены, в результате которого один мальчик погиб, а второй получил тяжелые травмы.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии
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В Костромской области завершилось следствие по делу о падении на детей стены бесхозного аварийного здания мастерской леспромхоза, расположенного в поселке Талица. 13 октября 2019 года трое мальчиков беспрепятственно пришли к зданию мастерской и стали собирать металлолом. Достать металл, пригодный для сдачи в пункт приема, они пытались при помощи ломов. Когда ребята ударили ломом по старой кирпичной стене, она обрушилась, накрыв обломками двоих детей.

- В результате восьмилетний мальчик погиб на месте, десятилетнему мальчику причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред его здоровью, - сообщили в СК.

После обрушения стены следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека). Подозрения в совершении преступления пали на главу Тихоновского сельского поселения, который в течение десяти лет не сносил аварийное здание, хотя знал, что оно опасно для жизни и здоровья людей.

Фото: Анна Шепелева/РГ
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После трагедии следователь внес представление, обязав местных чиновников демонтировать опасные конструкции.

- Подозреваемый загладил причиненный вред перед потерпевшими путем принесения извинений, а также в денежной форме. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. В ходе предварительного следствия его полномочия в качестве главы сельского поселения были прекращены. Главой поселения он больше не является, - сообщили в СК.

Лишившийся кресла чиновник и его защитник подали ходатайство о прекращении дела. Суд прошение удовлетворил, назначив подозреваемому 25-тысячный судебный штраф.

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