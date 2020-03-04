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04.03.2020 14:53
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Москвичи пережили аномально темную зиму

Текст: Ирина Огилько

Прошедшая зима оказалась не только очень теплой - в среднем температура воздуха была выше нормы на 7,7 градуса, но и аномально темной. Об этом "РГ" рассказали в Метеобюро Москвы и области.

Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
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По данным метеорологов, при сезонной норме 123 часа солнечного сияния, в этом году было зафиксировано всего 72 часа, или 59 процентов от нормы. Самым темным стал декабрь, когда солнце выглядывало из-за туч всего на 8 часов. В январе солнце светило в столице на три часа дольше, чем в декабре. А в феврале солнце светило 53 часа. Еще хуже ситуация была зимой 2003-2004 годов, но тогда солнце светило всего 69 часов.

Отметим, что, по данным метеорологов, отклонения от нормы минувшей зимой составили +7,7 градуса. А среднесуточная температура составила 0 градусов. "В результате минувшая зима стала самой теплой за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений, - рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова. - Предыдущий рекорд принадлежит зимнему сезону 1960-1961 годов, когда аномалия была всего +4,9 градуса.

Отметим, что минувшей зимой было поставлено 11 температурных рекордов: 3 раза в декабре, 3 - в январе и 5 раз в феврале. А самая теплая температура за этот зимний сезон наблюдалась 21 февраля, когда воздух прогрелся до +7,8.

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