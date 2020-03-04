Наталья Сергунина: Москва поможет в реализации инновационных проектов

До 10 апреля компании, реализующие в столице масштабные инновационные проекты, могут подать заявку на компенсацию из бюджета города. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина на портале мэра и правительства Москвы.

Она рассказала, что новую финансовую поддержку получат участники Московского инновационного кластера (МИК). На помощь могут рассчитывать организации, независимо от сферы деятельности. Им возместят часть затрат на строительство и реконструкцию зданий, приобретение оборудования, внедрение программного обеспечения, создание продуктов интеллектуальной деятельности или приобретение прав на них. Важно, что предприниматели могут претендовать не только на возмещение прямых расходов, но и на компенсацию процентов по кредитам, привлеченным на создание инновационных проектов.

Заммэра отметила, что каждая заявка будет рассмотрена, пройдет комплексную экспертизу и конкурсный отбор. Претендентов будут оценивать по четырем критериям: новизна разрабатываемого продукта, услуги или технологии, уровня технологической готовности, наличие у участника кластера исключительных прав или прав пользования результатами интеллектуальной деятельности и привлекательность проекта для мирового рынка.

Объем финансовой поддержки зависит от вида расходов на реализацию проектов. При этом размер компенсации предусматривается не более 200 миллионов рублей в год и 15 процентов от размера инвестиций.