Созданные столичными компаниями фильмы покажут в 35 странах

Российские телепроекты и фильмы увидят зрители 35 стран. Это результат прошедшего в столице Германии European Film Market - одного из крупнейших кинорынков Европы. Контент под единым брендом Created in Moscow там представили 17 московских компаний, сообщает портал mos.ru.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, московские кинопроизводители провели свыше 400 встреч с потенциальными покупателями и деловыми партнерами. Переговоры в результате вылились в подписанные соглашения.

Как ожидается, российские фильмы поедут на международные кинорынки Бразилии, Германии, Мексики, США и Франции. Спецэффектами и компьютерной графикой московских компаний заинтересовались известные европейские продюсеры.