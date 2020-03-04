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04.03.2020 10:55
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Созданные столичными компаниями фильмы покажут в 35 странах

Текст: Максим Милославский

Российские телепроекты и фильмы увидят зрители 35 стран. Это результат прошедшего в столице Германии European Film Market - одного из крупнейших кинорынков Европы. Контент под единым брендом Created in Moscow там представили 17 московских компаний, сообщает портал mos.ru.

Российский фильм "Спутник" вошел в программу фестиваля Роберта де Ниро

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, московские кинопроизводители провели свыше 400 встреч с потенциальными покупателями и деловыми партнерами. Переговоры в результате вылились в подписанные соглашения.

Как ожидается, российские фильмы поедут на международные кинорынки Бразилии, Германии, Мексики, США и Франции. Спецэффектами и компьютерной графикой московских компаний заинтересовались известные европейские продюсеры.

Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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