В Москве объявлен "желтый" уровень погодной опасности

В столице до конца рабочей недели - с 21.00 4 марта по 21.00 6 марта - объявлен повышенный уровень погодной опасности. По данным Гидрометцентра России, это связано с усилением ветра. В четверг и пятницу порывы могут достигать 15 и выше метров в секунду.

Вместе с тем, температура воздуха будет превышать норму на 8-10 градусов. Как не исключают метеорологи, сегодня и в пятницу могут быть побиты температурные рекорды.

Напомним, что для 4 марта рекорд принадлежит 1959 году, когда воздух прогрелся до +7,5. А в прошлом году в этот день было утром -10,2, днем - около нуля. К слову, если сейчас даже в области (за исключением Черустей и Волоколамска, где высота снежного покрова достигает 3 см) снега нет, то в прошлом году на опорной станции ВДНХ в столице высота сугробов достигла 31 см.