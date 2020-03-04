В Твери разоблачили террористическую ячейку

В Твери задержаны члены террористической ячейки. Оперативно-разыскные действия продолжаются, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз регионального управления ФСБ.

В частности, в сообщении говорится, что лидер этой ячейки воевал в Сирии против правительственных сил Сирийской Арабской Республики. Задержанные члены группировки, по информации ФСБ, причастны к "оказанию ресурсной поддержки" террористической организации, деятельность которой запрещена в России.

Следственным подразделением УФСБ возбуждены уголовные дела по статье "Участие в деятельности террористической организации, содействие террористической деятельности и несообщение о преступлении террористической направленности". Оперативники устанавливают всех лиц, причастных к деятельности данной ячейки.