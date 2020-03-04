В Воронеже в гараже нашли тела троих мужчин

В Воронеже местными жителями обнаружены тела троих погибших мужчин. Следователями регионального управления СК России начата доследственная проверка, сообщила "РГ" официальный представитель ведомства Елена Андрикевич.

Тела трех мужчин были найдены накануне в гаражном помещении заброшенного частного дома на улице Пешестрелецкой. Установлено, что погибшие - местные жители 41,44 и 48 лет.

Обстоятельства случившегося выясняются. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит причину смерти мужчин. По результатам доследственной проверки будет приниматься процессуальное решение.