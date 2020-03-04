Водитель оказался заблокирован в машине при ДТП под Красногорском

Грузовик и иномарка столкнулись на Новорижском шоссе в районе Красногорска. В результате аварии один человек оказался зажат в автомобиле. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

По данным пресс-службы, на пульт дежурного 112 поступило сообщение о столкновении двух автомобилей и одном пострадавшем, которого зажало во время ДТП в иномарке. "На место аварии оперативно были направлены силы ГКУ "Пожарно-спасательного центра". По прибытии пожарные распилили дверь автомобиля и деблокировали пострадавшего. Затем он был передан бригаде скорой помощи и доставлен в больницу.

Напомним, что по данным департамента, в феврале были спасены на пожарах и происшествиях 27 человек, а 46 пострадавшим была оказана помощь.