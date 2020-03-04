Воспитатель детсада, где дети отравились крысиным ядом, уволена

Воспитатель детского сада в подмосковном Воскресенске, чьи подопечные отравились крысиным ядом, уволена за халатность. Заведующей садом объявлен выговор, сообщили "РГ" в управлении образования городского округа Воскресенск.

Напомним, накануне пятеро воспитанников детсада 2015 года рождения были доставлены в приемный покой местной больницы с признаками отравления неизвестным химическим веществом. Оказалось, дети угостились средством для уничтожения грызунов, которое почему-то находилось в открытом доступе. Один из малышей взял его с полки хозблока группы, попробовал сам и предложил еще четырем друзьям.

В настоящий момент жизни и здоровью отравившихся детей ничего не угрожает.