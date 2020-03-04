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04.03.2020 13:33
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Все участки в Москве могут оснастить видеонаблюдением

Текст: Сергей Бабкин
На предстоящем 22 апреля всенародном голосовании о поправках в Конституцию все московские участки могут оснастить видеокамерами. Соответствующие предложения мэру Сергею Собянину направит общественный штаб по наблюдению за выборами.

Федеральный закон о проведении исторического плебисцита еще не принят, однако уже сейчас пора позаботиться о наблюдении за референдумом, говорилось на организационном заседании в столичной Общественной палате. Как ранее сообщала "РГ", тотальный видеоконтроль в Москве организуется на всех крупных выборах, средства на это дает мэрия, общественники никогда не знают в этом отказа. Скорее всего, оргвопросы решат и для голосования по поводу поправок в основной закон.

Фото: Евгений Биятов/ РИА Новости
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Штаб планирует сделать многое по уже привычной схеме. Специально обученные наблюдатели от ОП будут следить за камерами, анализировать нарушения будет группа разбора, при необходимости на участки приедет мобильная команда экспертов. Скорее всего, Москва будет единственным регионом, где референдум пройдет при тотальном видеоконтроле. "На этот раз у партий нет права направлять наблюдателей на участки, но мы готовы заявить их от Общественной палаты", - говорилось на заседании штаба, хотя значительная часть наблюдателей не будет представлять никакие политсилы. Это традиционно будут "люди с улицы", самые обычные волонтеры, которые пройдут обучение.

Как и на выборах в Мосгордуму, 22 апреля в столице проведут и электронное голосование на mos.ru для всех желающих. Разработчики интерфейса исправили две вещи, на которые чаще всего жаловались в прошлый раз. Например, электронный бюллетень будет доступен не 15 минут с момента входа, а в течение всего дня. Таким образом, никакие проблемы с Сетью не помешают проголосовать. Кроме того, если избиратель, внесенный в списки для электронного голосования, все-таки захочет прийти на участок "ногами", ему дадут такую возможность. Единственное - заблокируют выдачу онлайн-бюллетеня. Раньше передумать в день голосования было нельзя.

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